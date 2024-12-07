Рубль резко укрепился

Рубль завершил неделю резким укреплением. С понедельника, 2 декабря, доллар потерял 7,5%. Официальный курс ЦБ опустился сразу на 4 руб. всего за сутки. Теперь американская валюта оценивается в 99 руб., хотя 2 декабря ее стоимость превышала 107 руб. Евро торгуется на уровне 106 руб., юань закрепился ниже 14 руб. На межбанковском рынке 6 декабря динамика была еще более позитивной: доллар опускался даже ниже 99 руб., впрочем, потом возобновил рост. С чем связаны такие резкие движения?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Свою версию озвучил управляющий директор инвесткомпании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Из-за того, что мы сейчас не имеем инструмента биржевого обращения для доллара и евро, многие вещи кажутся излишне резкими и волатильными. К сожалению, рынок во многом формируется за пределами Российской Федерации. Основной фактор снижения курса на сегодняшний день — это уход первичного шока и паники, которая произошла на валютном рынке. Нельзя сказать, что цепочки по репатриации валютной выручки и вообще по движению валюты были сколь-либо серьезно восстановлены. Однако пришло понимание, что все-таки эти санкции не являются чем-то кардинально новым. Помимо ожиданий действительно улучшилась ситуация с дефицитом юаня, что мы и наблюдаем на межбанковском рынке, овернайт-РЕПО, и это чисто экономически уже привело к укреплению рубля.

Мне кажется, что курс рубля относительно доллара в пределах 100 руб., это экономически обусловлено. Национальная валюта будет слабеть на протяжении 2025 года. Наверное, мы придем к значениям на 6-8%, чем сегодняшняя цифра, то есть 106-108 руб. Но для конца 2024 года значения около 100 руб. по доллару являются справедливыми».

Рубль слабел на протяжении последних трех месяцев. На пике доллар достигал 115 руб. на межбанковском рынке. Это произошло после того, как под санкции попал Газпромбанк — один из основных источников иностранной валюты для российского рынка. После этого ЦБ объявил, что перестанет покупать юани для Минфина в рамках бюджетного правила. Таким образом, предложение увеличилось вдвое. Тем не менее главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает, что расслабляться еще рано: «Пока подстройка рынка к новым санкционным условиям, наверное, еще не исчерпана. Нам надо прожить хотя бы полный месяц, полный цикл поступления и расходования выручки, заведения ее по новым каналам.

Учитывая по-прежнему достаточно волатильную и внутреннюю, и внешнюю геополитическую повестку можно предположить, что в декабре рубль останется волатильным. Наш прогноз на конец года после этих потрясений, сводился к колебаниям в широком интервале от 99 руб. до 105 руб. за доллар. Пока есть обнадеживающие признаки того, что вся ситуация, связанная с ослаблением, была временной и носила больше технический характер, чем структурный. Сам российский экспорт остается на хорошем уровне.

Мы со всех возможных трибун уже услышали мысль, что таких фундаментальных структурных предпосылок для того, чтобы рубль возвращался и двигался направленно в сторону ослабления, нет. Это все-таки было влияние паники. Если до середины 2024 года мы уже привыкли к какой-то конкретной сезонности — например в начале месяца рубль слабее, а в конце укрепляется, то последние месяцы ввиду размытия конверсии экспортной выручки и сезонность тоже размылась. При это в большинстве предыдущих раундов санкций мы видели, что рынок мог проявлять нервозность до даты X, но сама она не приносила какого-то большого обновления».

В следующем году девальвация продолжится, по крайней мере, так считает Герман Греф. По оценке президента «Сбера», к концу 2025-го доллар будет стоить около 115 руб. Прогноз Минфина более оптимистичный: глава ведомства Антон Силуанов ожидает, что курс вернется к средним значениям в 96-97 руб. за доллар. По его словам, через «неделю-две» валютный рынок придет в норму. Герман Греф с этим согласен.

Понятно, что есть некоторое ослабление рубля, которое нужно рассчитать. Но сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим. Он будет колебаться в зависимости от ситуации, и сейчас мы не видим пока пространства для существенного ослабления рубля. Равновесный курс, который должен быть сегодня с учетом инфляции, я раньше говорил, что на уровне 90-95, сегодня это примерно 100-105. Вот это тот коридор, который должен быть сегодня,— заявил глава Сбербанка.

Греф считает, что 2025й год будет отличаться жесткостью денежно-кредитных условий. Снижения ключевой ставки он ожидает не раньше лета. Впрочем, советник Главы ЦБ Кирилл Тремасов 6 декабря заявил, что уверенности в этом сценарии быть не может. По его словам, ключевой драйвер роста цен — ситуация на рынке труда, которая привела к быстрому росту зарплат. Он также отметил, что в этом году инфляция превысит прогноз регулятора, опубликованный в октябре. Банк России ожидал, что показатель получится удержать в пределах 8,5%, Тремасов же уверен, что рост будет больше 9%.

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Иван Якунин