Вынесен приговор за разглашение коммерческой тайны «Славнефть-ЯНОС»

Красноперекопский районный суд Ярославля вынес приговор руководителю группы закупок материально-технических ресурсов тендерного комитета ПАО «Славнефть-ЯНОС» за разглашение коммерческой тайны и незаконное получение денег. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с 2022 по 2023 год обвиняемый, занимая пост руководителя, незаконно разглашал информацию об участниках тендеров третьим лицам. Информация была получена в ходе выполнения рабочих обязанностей и составляла коммерческую тайну. Владелец компании согласия на разглашение не давал. В этот же период времени обвиняемый получил деньги от третьих лиц за разглашение тайны. Руководитель вину признал.

Суд признал сотрудника виновным по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну) и по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Суд назначил подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. На этот же срок ему запрещено выполнять управленческие функции в коммерческих организациях. Также ему назначен штраф в размере 1,5 млн руб., еще столько же взыскано в доход государства.

Алла Чижова