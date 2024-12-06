Совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин вступил в ЛДПР
Предприниматель Константин Бабкин вскоре после ликвидации основанной им «Партии дела» вступил в ЛДПР. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
«Бабкин вступил в ЛДПР, это для нас приобретение, мы укрепляем наше экономическое крыло»,— цитирует издание господина Слуцкого.
Президент ассоциации «Росспецмаш» и совладелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин с 2012 года состоял в основанной им Партии дела. На прошлой неделе стало известно, что Минюст РФ добился приостановки деятельности партии — организация ликвидирована по решению Верховного суда РФ.