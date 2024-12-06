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Совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин вступил в ЛДПР

Предприниматель Константин Бабкин вскоре после ликвидации основанной им «Партии дела» вступил в ЛДПР. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Бабкин вступил в ЛДПР, это для нас приобретение, мы укрепляем наше экономическое крыло»,— цитирует издание господина Слуцкого.

Президент ассоциации «Росспецмаш» и совладелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин с 2012 года состоял в основанной им Партии дела. На прошлой неделе стало известно, что Минюст РФ добился приостановки деятельности партии — организация ликвидирована по решению Верховного суда РФ.

Кристина Федичкина

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