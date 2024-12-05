Глава ликвидированной Партии дела Константин Бабкин вступил в ЛДПР

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его партия не объединяется с Партией дела, которая была ликвидирована в конце ноября. Однако ЛДПР принимает тех, кто разделяет ее взгляды. Так, в ЛДПР вступил лидер Партии дела Константин Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Партия дела? Мы ни с кем не объединяемся, мы принимаем в свои ряды тех, кто стоит на наших позициях. Бабкин вступил в ЛДПР, это для нас приобретение, мы укрепляем наше экономическое крыло и речь не только о выходцах из Партии дела»,— сказал господин Слуцкий журналистам.

Президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин основал Партию дела в 2012 году. Минюст добивался приостановки деятельности партии с ноября 2023 года. В ведомстве не признают итоги съезда, который должен был исправить нарушения, выявленные ранее в ходе проверки. Верховный суд ликвидировал партию в конце ноября 2024-го.

Подробнее о претензиях к партии — в материале «Ъ» «Партию дела отправили по замкнутому кругу».

Леонид Уварчев, Григорий Лейба