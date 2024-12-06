Жеребьевка клубного чемпионата мира
Группа А: «Палмейрас» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Аль-Ахли» (Египет), «Интер Майами» (США).
Группа B: «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США).
Группа C: «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Окленд Сити» (Новая Зеландия).
Группа D: «Фламенго» (Бразилия), «Челси» (Англия), «Леон» (Мексика), «Эсперанс» (Тунис).
Группа E: «Ривер Плейт» (Аргентина), «Монтеррей» (Мексика), «Интер» (Италия), «Урава Ред Даймондс» (Япония).
Группа F: «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия» (Германия, Дортмунд), «Ульсан» (Южная Корея), «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР).
Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ).
Группа H: «Реал» Мадрид (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика).
Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 в США.