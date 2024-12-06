Правительство Нижегородской области наметило конец 2026 года сроком завершения строительства метро в Нижнем Новгороде. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил во время прямой линии с жителями Нижегородской области 6 декабря, комментируя задержку с реализацией проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Совещания по поводу строительства метро в Минстрое РФ проводятся практически раз в неделю. В проекте метро около 27 только проектных разделов и подразделов. Я вспоминаю станцию «Стрелка», которую мы строили в 2018 году. Я лично вытаскивал этот проект просто зубами. Но это было гораздо проще, чем то, что происходит сейчас в Нагорной части Нижнего Новгорода. Да, там есть что-то, что нужно корректировать. Точно не хочется говорить, что подрядчик все делает идеально и его защищать.

Но с другой стороны надо понимать, что есть вещи, которые невозможно предусмотреть. Например, ситуацию, когда пошло влияние строительства на определенные здания. Потребовались изменения в проектную документацию для усиления фундаментов. Подрядчиком мы довольны, но тем, что сроки сдвигаются — нет.

Я видел комментарии о том, что деньги нужно тратить на метро, а не на проведение концертов и праздников. Хочу сказать — не в деньгах проблема. Деньги у подрядчика есть. В тех объемах, которые необходимы. Работа его улучшилась, темп проходки сейчас неплохой. Все разногласия сняты, корректировка проектной документации по самым сложным разделам проведена.

Записал Андрей Репин