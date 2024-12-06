Инвесторы вложили $140 млрд в фонды американских акций после победы Трампа

С 5 ноября, то есть после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, инвесторы вложили в фонды, работающие с американскими акциями, почти $140 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитического сервиса EPFR. Это самый значительный приток за один месяц с 2000 года.

Ранее уже отмечалось, что после победы господина Трампа сильно выросли акции целого рядя американских компаний, многие криптовалюты и т. д. Так, индекс S&P 500 за месяц вырос на 5,3%, а биткойн несколько раз обновил рекорды. По мнению экспертов, это отражает ожидания инвесторов в отношении политики избранного президента США — предполагается, что она будет выгодной для корпораций и будет включать снижение налогов, сокращение регулирования и другие подобные меры.

Как отмечает управляющий директор инвесткомпании SLC Management Дек Малларки, выбор господином Трампом кандидатур на высшие посты в финансово-экономической сфере в правительстве «довольно благоприятен для рынка», и в целом его повестка положительно воспринята в инвестиционных кругах. По мнению Дека Малларки, этому не мешает и тот факт, что планы повышения тарифов и другие внешнеполитические действия господина Трампа могут повысить геополитическую неопределенность. «Когда в мире высоки геополитические риски, США оказываются безопасным убежищем, даже если они сами были причиной геополитического риска, как это ни парадоксально»,— отметил господин Малларки.

Яна Рождественская