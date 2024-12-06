Греф спрогнозировал, каким будет курс рубля

Курс рубля продолжит колебаться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, пространства для его существенного ослабления не видно. Он уточнил, что равновесный курс составляет 100–105 руб. за доллар. На конец 2025 года Сбербанк прогнозирует ослабление рубля до 112–115 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим, он будет колебаться в зависимости от ситуации, сейчас мы не видим пока пространства для такого существенного ослабления рубля. Мы посчитали равновесный курс, который должен быть сегодня с учетом инфляции»,— сообщил господин Греф на Дне инвестора (цитата по «Интерфаксу»).

Центробанк (ЦБ) на сегодня, 6 декабря, установил курс рубля на уровне 103,38 руб. за доллар. Минфин в бюджет на следующий год заложил среднегодовой курс доллара на уровне 96,5 руб. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что смягчение ДКП повлияет на ослабление рубля.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Курс вписывается в прогноз».