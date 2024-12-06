Warner Bros. анонсировал начало съемок сериала о Гарри Поттере летом 2025 года

Американский медиаконгломерат Warner Bros. Discovery сообщил о планах начать съемки сериала по франшизе о Гарри Поттере летом 2025 года. Об этом говорится в статье в журнале Variety. Съемки пройдут в киностудии «Ливсден» недалеко от Лондона, где снимали фильмы по одноименной серии книг. Выход проекта запланирован на 2026 год.

Уточняется, что в кастинге на главные роли — волшебников Гарри, Рона и Гермионы — участвовали свыше 32 тыс. детей. Актер Марк Райлэнс, известный по фильмам «Дюнкерк» и «Не смотрите наверх», может сыграть Альбуса Дамблдора. Как написал журнал The Hollywood Reporter, он близок к подписанию контракта. Чернокожий актер Паапа Эссьеду, в свою очередь, рассматривается на роль мастера зелий в сериале.

Директор и исполнительный продюсер картины Марк Майлод оценил, кто может сыграть другого известного персонажа книг о волшебнике — профессора Северуса Снейпа. Господин Майлод не стал называть конкретных имен, но отметил, что «никто не сможет заменить Алана Рикмана, но мы можем найти следующего Алана Рикмана», который умер в 2016 году в возрасте 69 лет.