Не медалью единой

Среди более 1 тыс. победителей и призеров Олимпиады есть те, кто запомнился не только своими спортивными достижениями. Невозмутимый стрелок, беременная фехтовальщица, романтичный наездник и другие примечательные олимпийцы — в фотогалерее «Ъ».
14-летняя австралийка Ариса Трю (слева) — самая молодая чемпионка парижской Олимпиады, cкейтбордистка выиграла золото в дисциплине «парк». Чжэн Хаохао (справа) участвовала в соревнованиях в возрасте 11 лет, став самой молодой участницей Игр-2024
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Pilar Olivares; Frank Franklin II / AP / Reuters
Наездник из Испании Хуан Антонио Хименес (слева) в свои 65 лет был самым пожилым участником этих Игр. Серебряный призер Афин-2004, он показал последний результат в личной выездке. Лоре Краут из США (справа) 58-летний возраст не помешал взять серебро в командном конкуре. Она стала самой возрастной за 72 года медалисткой
Стрелок из Грузии Нино Салуквадзе повторила рекорд Олимпиад, приняв участие в десяти Играх подряд. На фото слева: дебютный Сеул-1988, в составе сборной СССР она завоевала свою первую и единственную золотую медаль. С 1996-го ездила от Грузии, взяла бронзу Пекина-2008. В Париже не прошла этап квалификации
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Валерий Зуфаров, Игорь Уткин / ТАСС; Manish Swarup / AP
Для выступающей в выездке 55-летней немки Изабель Верт Игры стали седьмыми в карьере. На ее счету восемь золотых и шесть серебряных медалей: она неизменно побеждала в командных соревнованиях, а в индивидуальных однажды стала первой и шесть раз — второй. На фото слева: Верт в Атланте-1996
На фото слева: дискобол Виргилиюс Алекна из Литвы поставил реокрд Игр в Афинах-2004, метнув на 69,89 см. На фото справа: сын Виргилиюса Миколас Алекна, на Олимпиаде в Париже побивший рекорд отца на 8 см
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Thomas Kienzle / AP; Pawel Kopczynski / Reuters
Продолжателями династии стали и голландские гребцы Финн и Каролин Флорейны. Брат и сестра этим летом завоевали олимпийское золото в разных дисциплинах. Спортсмены — дети гребцов Антье Рехааг и Рональда Флорейна, двукратного олимпийского чемпиона Сеула и Атланты
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Tom Weller / VOIGT / Getty Images; Hamad I Mohammed / Reuters
Мирра Андреева (слева) и Диана Шнайдер — российские теннисистки, выступавшие в статусе нейтральных атлетов. В Париже они впервые играли вместе и взяли серебро в парном разряде, победив по дороге несколько более опытных и сыгранных дуэтов, включая титулованных чешек Барбору Крейчикову и Катерину Синякову. Медаль стала единственной для российских спортсменов
Ким Йеджи из Южной Кореи выиграла серебро в стрельбе из пневматического пистолета, но симпатии зрителей завоевала из-за своего неповторимого стиля. Плюшевый слон на поясе — любимая игрушка ее пятилетней дочери. На фоне стресса и сильной усталости после Игр потеряла сознание на пресс-конференции
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Charles McQuillan / Getty Images
Лицом мемов стал турецкий стрелок Юсуф Дикеч, выступавший без характерных для вида кепки, наушников и специальных очков. В индивидуальных соревнованиях показал 13-й результат, олимпийское серебро получил в паре с Севал Илайдой Тархан (на фото)
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Charles McQuillan / Getty Images
Хорват Йосип Врлич (второй слева) радуется победе над сборной Испании в четвертьфинальном матче по водному поло. Спортсмен запомнился зрителям «неспортивным» телосложением, при росте под 2 м Врлич весит около 130 кг. Это не помешало его команде занять второе место
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Quinn Rooney / Getty Images
Швед Арманд Дюплантис взял планку в 6,25 м, девятый раз в карьере побив мировой рекорд в прыжках с шестом. Никто из его формальных соперников не преодолел шестиметровую планку
Кубинский борец в греко-римском стиле Михаин Лопес (справа) — единственный в истории всех стилей борьбы пятикратный чемпион Олимпийских игр. После победы в турнире заявил об окончании спортивной карьеры
Француз Тедди Ринер — самый титулованный дзюдоист мира с пятью золотыми медалями на пяти Олимпиадах. На домашних Играх он победил и в командных соревнованиях, и в родной весовой категории свыше 100 кг
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Reuters / Arlette Bashizi
30-летний француз Стефан Ландуа (справа) завоевал серебро в командном троеборье. В соревнованиях он участвовал на коне по имени Шаман Дюмонсо, из-за падения с которого в 2019 году погибла его возлюбленная Таис Мехест (слева). Родители погибшей предложили забрать серого мерина тогда тренеру лошадей, Ландуа
Фехтовальщица из Египта Нада Хафез (справа) участвовала в соревнованиях на седьмом месяце беременности. «Если вам кажется, что на помосте было два человека — то нет, на самом деле три! Это я, моя соперница и еще не появившийся на свет малыш»,— заявила Хафез после проигранной 1/8 финала
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Reuters / Albert Gea
Адриана Руано Олива в 2011 году прошла квалификацию на Игры в Лондоне в качестве спортивной гимнастки. Но из-за травмы спины 16-летней спортсменке пришлось завершить карьеру. На Олимпиаде в Париже завоевала золотую медаль уже в стендовой стрельбе — первую в истории Гватемалы
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Charles McQuillan / Getty Images
Алжирка Иман Хелиф — олимпийская чемпионка по боксу в категории до 66 кг. Оказалась в центре скандала из-за обвинений в провале гендерного теста, по которому IBA отстранила ее от чемпионата мира-2023. Турнир в Париже проводил МОК, у которого претензий к спортсменке нет. Хелиф подала в суд на соцсеть Х за модерацию постов травивших ее онлайн пользователей
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Reuters / Peter Cziborra
Серебряный призер в полулегком весе, боксер Мунарбек Сейитбек уулу отобрался в июне и приехал на свои первые Игры без личного тренера и с обратным билетом до финальных раундов. В качестве секунданта ему помогал наставник сборной Узбекистана (слева), c чьим подопечным Мунарбек и встретился в бое за золото
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Министерство культуры Кыргызстана
Боксерша Синди Нгамба стала первой медалисткой Олимпийской сборной беженцев, завоевав бронзу в среднем весе. Родилась в Камеруне, куда боится возвращаться из-за гомосексуальности. С 11 лет живет в Великобритании, мечтает выступать за британскую сборную, с которой тренируется
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Reuters / Peter Cziborra
Играющая в настольный теннис Бруна Алехандре попала в заявку сборной Бразилии и на Олимпийские, и на Паралимпийские игры. Правую руку ей ампутировали еще в младенчестве — у Александре развился тромбоз из-за неправильной вакцинации. Четырехкратная призерка Паралимпиад, в Париже сыграла в паре один матч