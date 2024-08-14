Не медалью единой

Фехтовальщица из Египта Нада Хафез (справа) участвовала в соревнованиях на седьмом месяце беременности. «Если вам кажется, что на помосте было два человека — то нет, на самом деле три! Это я, моя соперница и еще не появившийся на свет малыш»,— заявила Хафез после проигранной 1/8 финала

Фото: Reuters / Albert Gea