На выход без выкупа

Законопроекты о возможности обществ с ограниченной ответственностью (ООО) отказываться от преимущественного права его участников на приобретение продаваемых долей компании внесены правительством в Госдуму. Предполагается, что такое послабление позволит быстрее реализовывать доли совладельцев ООО на рынке и привлекать новых инвесторов. Эксперты считают инициативу логичной, отмечая, что применение преимущественного права при изменении корпоративной структуры сейчас приводит как минимум к временным затратам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму проекты поправок к Гражданскому кодексу (ГК) и закону об ООО, предусматривающие возможность обществ не применять положение о преимущественном праве их участников на покупку продаваемых долей. Документы разработаны Минэкономики в рамках плана трансформации делового климата. Поясним, что сейчас в случае продажи одним из участников ООО своей доли (или ее части) у других есть право преимущественного выкупа. Нарушение этой нормы чревато тем, что участники, лишенные возможности такого выкупа, потом вправе потребовать перевода на себя прав и обязанностей по произведенной сделке.

Как отмечается в пояснительной записке к проектам, сейчас ГК позволяет участникам ООО изменить в уставе только порядок осуществления преимущественного права — отказаться от него полностью фактически невозможно. И такое ограничение, отмечают авторы поправок, «препятствует возможности реализации различных подходов по структурированию сделок с долями в уставном капитале ООО, в том числе при помощи опционов».

Законопроектами же устанавливается, что изменения в устав о неприменении преимущественного права можно внести по единогласному решению всех участников общества. При этом могут быть установлены особенности его применения — например, обусловленность наступлением каких-либо обстоятельств или договоренность не применять преимущественное право к тем или иным участникам (возможно как указание поименного списка, так и признаков, которым должен соответствовать участник — например, владение долей определенного размера). Исключить из устава такие положения можно будет решением двух третей участников.

По данным Минэкономики, нововведение коснется регулирования вопросов отчуждения долей в 2,5 млн ООО — а это 79% всех юридических лиц. В ведомстве полагают, что оно повысит «гибкость корпоративной структуры ООО, оперативность в ее пересмотре» и поможет быстрее реализовывать доли участников на рынке и привлекать новых инвесторов — «что крайне важно в условиях активного спроса на капитал».

Юрист адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев отмечает, что основная проблема механизма преимущественного выкупа — это временные и финансовые затраты: после уведомления ООО о намерении продать долю необходимо выждать 30 дней (если решение не будет принято раньше), при этом уставом может быть установлен и более длительный срок.

Руководитель дирекции юрфирмы Vegas Lex Кирилл Никитин отмечает, что поправки «предполагают точечную настройку — теперь преимущественное право может применяться участниками более выборочно». По его словам, изменения выгодны инвесторам, которые смогут получить дополнительную защиту своих вложений путем ограничения преимущественного права всех или некоторых участников.

Целью действующего преимущественного права, говорит юрист адвокатского бюро КИАП Александр Варчук, является сохранение предсказуемости состава участников ООО, но его недобросовестное использование может повлечь ряд сложностей. Например, один из участников может оказаться «запертым» в ООО, если уставом предусмотрено преимущественное право выкупа по заранее определенной цене, которая впоследствии стала существенно ниже рыночной. Александр Варчук поясняет, что законопроекты являются «смысловым продолжением позиции Верховного суда», признавшего, что правила об ограничении отчуждения долей могут быть изменены или полностью отменены уставом общества. «Внесение изменений в закон является логичным шагом, позволяющим устранить любые сомнения в наличии этой возможности, например, с помощью нотариуса»,— говорит эксперт.

Евгения Крючкова