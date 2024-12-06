Краткий курс суицидальных мыслей

Минздрав впервые представил рекомендации по выявлению суицидального поведения несовершеннолетних. Ими смогут воспользоваться не только медики, но и школьные преподаватели или социальные работники. Психиатр Роман Сулейманов в беседе с “Ъ” заявил, что методы диагностики, описанные в документе, давно известны профильным специалистам. По его словам, сейчас необходимо «найти средства» на системную работу по профилактике суицида в группах риска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Методические рекомендации по выявлению суицидальных наклонностей у несовершеннолетних подготовили специалисты НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, обратило внимание издание «Медвестник». Документ предназначен для психиатров, психотерапевтов, клинических и медицинских психологов, врачей общемедицинской практики, а также представителей немедицинских специальностей — педагогов-психологов и соцработников. Их направил в регионы «для использования в работе» Минздрав РФ.

В рекомендациях говорится, что «наличие суицидальных мыслей» у несовершеннолетних в 12 раз повышает риск попытки самоубийства. Родители подростков, покончивших с собой, в 60% случаев сообщали о «значимых негативных событиях» в предшествующие полгода: это могу быть внутрисемейные конфликты, случаи насилия, травля сверстников. При этом риск суицида повышен у детей из неполных или неблагополучных семей, а также у подростков с депрессией, ПТСР или биполярным расстройством.

Для выявления суицидальных мыслей эксперты Института имени Сербского подготовили «Опросник кризисного состояния несовершеннолетнего» (см. на этой же полосе). Он отличается от аналогичных «взрослых» анкет отсутствием прямых вопросов о самоубийстве. По словам авторов рекомендаций, практика показывает, что в случае с подростками такой подход не работает и врачам требуется дополнительная информация.

Еще один инструмент — чек-лист оценки суицидального риска (ЧОСР). Специалист должен заполнять его в ходе беседы. Предлагается определить, есть ли у подростка «резкие всплески негативных эмоций», «выраженная безотчетная тревога», «деперсонализация—дереализация», «неспособность отклониться от повторяющегося негативного шаблона мыслей» и др. Если в чек-листе набралось больше десяти положительных ответов, это может стать поводом для экстренной госпитализации.

Оба документа могут использовать в беседах с несовершеннолетними социальные работники, педагоги и другие немедицинские специалисты. В случае выявления ими высокого риска суицидального поведения они должны будут направить подростка на консультацию — например, к психиатру.

Авторы методических рекомендаций ссылаются на данные ВОЗ, где суицид назван третьей по значимости причиной смертности у старших подростков и молодых взрослых (15–29 лет). Также там цитируются данные Росстата, по которым число подростковых самоубийств в России «демонстрирует относительную устойчивость»: 372 — в 2019 году, 289 — в 2022 году и 371 — в 2023 году. Отметим, что у Следственного комитета РФ другая статистика: ведомство зарегистрировало намного больше случаев (см. график). В 2022 году детский омбудсмен Мария Львова-Белова назвала статистику СК более достоверной, поскольку там учитываются не только явные случаи самоубийства, но и факты суицидов, установленные в ходе расследования уголовных дел.

Доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Роман Сулейманов считает, что считает показательным, что в документе Минздрава приведены данные Росстата, а не Следственного комитета. Хотя, по словам психиатра, часть специалистов считают, что и цифры СК тоже занижены: «В силу специфики ситуации какая-то часть суицидов списывается на несчастные случаи, смертность от повреждений с неопределенными намерениями и тому подобное».

По мнению господина Сулейманова, профилактика самоубийств должна быть сосредоточена как на раннем выявлении и лечении психиатрических патологий, так и на решении социальных проблем. «Что конкретно делает государство в этом направлении, либо не очень заметно, либо заканчивается на этапе написания отчетности,— сетует он.— Во всяком случае, видимых результатов — роста числа коек в детских психстационарах, новых кризисных центров и профилактических служб — не наблюдается». Эксперт считает, что методические рекомендации — «документ нужный, но в реальности не очень полезный»: «Все эти сведения давно и хорошо изучены и известны, методы профилактики известны. Осталось дело, как всегда, за малым — найти средства на их реализацию и не растерять их в процессе». “Ъ” отправил запрос в Минздрав, но на момент публикации ответа не получил.

Наталья Костарнова