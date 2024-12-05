ФНС подала на банкротство более 500 иностранных компаний из-за долгов по налогам

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в 2024 году подала в арбитражные суды 543 заявления о банкротстве иностранных юрлиц, имеющих задолженность перед российским бюджетом. Об этом «Ъ» сообщили в ведомстве.

После обращения налоговиков в суд 310 компаний погасили свои долги — в результате это пополнило бюджет на 8,2 млрд руб. В отношении 53 иностранных организаций арбитражные суды признали требования налоговой службы обоснованными и ввели конкурсное производство. По сути, это означает банкротство имущественной массы этих компаний, то есть их российские активы будут проданы для погашения долгов. По 180 компаниям заявления пока не рассмотрены судами, уточнили в ФНС.

Напомним, в феврале Верховный суд РФ прямо признал возможность запуска в России процедуры банкротства иностранных компаний при наличии ряда условий. «Вопросы трансграничного банкротства являются еще одним механизмом защиты от недобросовестных действий иностранных лиц, которые ранее использовали неурегулированность данного вопроса как иммунитет от взыскания»,— прокомментировали ситуацию в ФНС.

Подробнее о развитии новой практики по делам о банкротстве зарубежных юрлиц — в специальном материале «Ъ» «Где не родился, там и посудился», который выйдет завтра на сайте и в газете.

Анна Занина