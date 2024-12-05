В Москве завершился форум ВТБ «Россия зовет!»

В Москве закончил работу 15-й инвестиционный форум ВТБ (MOEX: VTBR) «Россия зовет!». Как сообщили в банке, он собрал около 2 тыс. гостей — частных инвесторов, бизнесменов и представителей власти.

Форум стартовал 4 декабря. В этот день на площадке в ЦМТ собралось более 500 представителей российского бизнеса и госорганов, а также около 300 предпринимателей из 35 стран — Китая, Ирана, Индии, стран Аравийского полуострова, Центральной Азии, Европы, Африки. Мероприятия форума освещали более 250 журналистов.

Сегодняшний день, 5 декабря, был посвящен развитию финансового рынка и частным инвесторам. В сессиях с компаниями-эмитентами и представителями госорганов приняли участие более 1 тыс. гостей, отметила пресс-служба ВТБ.

Как власти на форуме определились с главным в экономической политике — в материале «Ъ» «Россию зовут сделать предложение».