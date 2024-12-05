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Коммерсантъ FM
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Путин потребовал честно сообщать о лимитах по «семейной ипотеке»

Президент России Владимир Путин заявил, что с гражданами нужно подробнее сообщать о наличии у банков лимитов по программе «семейной ипотеки». Об этом он сказал на заседании по нацпроектам.

По словам президента граждан не предупредили о наличии лимитов по семейной ипотеке. Из-за этого, пояснил он, в итоге возникло непонимание. «Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать: "Вот мы в силу того-то, того-то... Вот по 2%. Лимит такой-то. Кто хочет, поспешите. Лимит закончится в середине года или в ноябре, декабре". Ну надо просто честно сказать об этом»,— сказал господин Путин.

По его словам, лучше будет наладить «нормальный диалог» с обществом и объяснить гражданам все нюансы программы льготной ипотеки «Это лучше, чем когда люди приходят, а там — бум, и нет ни шиша»,— заключил президент.

Семейная ипотека действует с 2018 года, в июле 2024 года ее перезапустили с новыми условиями. Она распространяется на семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или на семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Обновленная программа семейной ипотеки действует до 2030 года.

В начале осени основные банки-участники программы отчитывались об израсходовании 90% выделенных в этом году из бюджета средств на «семейную ипотеку». После этого ряд банков начал приостанавливать выдачи льготной ипотеки. «Сбербанк» уже несколько раз прекращал выдачу: в середине сентября, в конце октября и 25 ноября. 31 октября был выделен дополнительный объем субсидий — для обеспечения выдачи ипотеки на 350 млрд руб. до конца 2024 года.

Подробнее об этом — в материале «Ипотека ставке не сдается».

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