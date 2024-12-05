Городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске получил премию Правительства РФ в области туризма

Городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске удостоен премии Правительства РФ как лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии. Премия присуждается ежегодно за достижения в области развития туризма.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Круглогодичный курорт «Притяжение», инициатором и инвестором которого является председатель Совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, – беспрецедентный для России проект создания единого пространства с современными развлекательными, рекреационными, спортивными и образовательно-культурными объектами. Включенный в Стратегию развития Магнитогорска проект ориентирован на семейный отдых, для людей с особенностями здоровья здесь предусмотрена безбарьерная среда.

В целом, мультифункциональное парковое пространство предполагает освоение территории площадью 400 га, из которых 200 уже наполнены действующей инфраструктурой и озеленением. Сейчас посетителям доступны: детские площадки площадью 8 тысяч кв. м, 40 километров дорожек и трасс для различных видов спорта, видовой искусственный холм со всесезонными лыжными трассами, роллер-парк, пешеходный бульвар, искусственное озеро площадью 12 гектаров с каскадными водопадами и видовым мостом, тематические сады и сад-лабиринт, пляжная зона, фудмолл, мультимедийная мастерская, рекрутинговый центр ММК и профориентационный центр «Юный металлург».

Центральной точкой «Притяжения» является самый масштабный в России светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины», символизирующий процесс выплавки стали. В запуске уникального объекта площадью 3500 кв. м в июле 2024 года в формате видеоконференцсвязи принял участие Президент России Владимир Путин.

Городской курорт «Притяжение» уже стал одной из визитных карточек Магнитогорска, центром притяжения горожан и гостей города. На данный момент реализовано три очереди проекта, ведётся строительство новых объектов. В частности, в первой половине 2025 года здесь откроется развлекательный центр площадью 10 тыс. кв. м с уникальным световым куполом, разными тематическими и функциональными зонами для детей и взрослых. Кроме того, в следующем году будет запущен единственный в городе термальный комплекс с открытыми и закрытыми бассейнами, банями, саунами и кафе. В настоящее время ведётся строительство детской хоккейной академии, в планах - строительство современного отеля, жилого района и многофункционального медицинского центра.

ПАО «ММК»