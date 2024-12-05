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Уголовное дело экс-главы УКС мэрии Уфы вернули в прокуратуру

Октябрьский райсуд Уфы вернул в прокуратуру Башкирии уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства городской администрации Андрея Осипова и экс-руководителя Управления строительства №3 ФСИН Руслана Валишина. Причина — устранение препятствий для рассмотрения судом уголовного дела, сообщил «Ъ-Уфа» адвокат Эдуард Минибаев, представляющий интересы господина Валишина.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимые обвиняются в превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при заключении пяти контрактов, связанных с ремонтом сквера Волна, парка Кашкадан и со строительством крытого катка. Общую сумму ущерба следствие оценило в размере 27,4 млн руб. Подсудимые вину не признают.

Венера Хисамова

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