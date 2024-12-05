Глава Чувашии открыл два ФАПа по поручению президента России

Глава Чувашии Олег Николаев открыл два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в Цивильском округе, в деревнях Синьялы и Михайловка. ФАПы, работавшие ранее в деревнях, не соответствовали современным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

Сообщается, что прошлый ФАП в Михайловке эксплуатировался с 1960 года, а в Синьялах — с 1974 года.

Как сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, благодаря новым ФАПам первую медицинскую помощь смогут получить около 800 человек из 9 населенных пунктов. В двух медицинских пунктах полностью набраны специалисты.

До конца 2024 года в республике планируется открыть еще 9 объектов первой помощи в Батыревском, Цивильском, Чебоксарском, Яльчикском, Красночетайском округах.

Открытие новых пунктов медицинской помощи стало возможным благодаря поручению президента России Владимира Путина.

«К 2030 году во всех населенных пунктах республики доступность медицинской помощи в соответствии с нормативами будет обеспечена. Это либо ФАПы, либо офисы врача общей практики, либо амбулатории. Здесь мы двигаемся планово»,— рассказал Олег Николаев.

В 2025 году планируется построить 19 новых объектов здравоохранения, в том числе 18 объектов первичного звена здравоохранения и отделение судебно-медицинской экспертизы в Алатыре.

Диана Соловьёва