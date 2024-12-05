ВТБ: доля вложений в инвестпродукты не упала на фоне интереса граждан к вкладам
В 2024 году основной приток средств физических лиц был в депозиты, их доля выросла с 44% до 54% в структуре сбережений, рассказал член правления ВТБ (MOEX: VTBR) Владимир Левыкин. При этом, по его словам, доля инвестпродуктов в структуре вложений сохранилась на уровне 12%, ее значительного снижения в банке не зафиксировали.
«Ожидаем, что этот показатель может вырасти с 12% до 17-19% в ближайшие несколько лет. Можно ожидать также перетока средств, которые частные инвесторы ранее вложили в недвижимость»,— сказал он на сессии «Фондовый рынок на пути к трехкратному росту капитализации: развитие, регулирование и инфраструктура» в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».
Господин Левыкин перечислил три драйвера роста капитализации фондового рынка. Это:
расширение состава эмитентов, при сохранении и увеличении качества корпоративного управления и уровня раскрытия;
работа над продуктами для инвесторов на стороне спроса, помощь в выборе правильной инвестиционной стратегии;
развитие инструментов коллективных инвестиций.
О планах властей по повышению привлекательности долгосрочных инвестиций для граждан — в материале «Ъ» «Доходам дали ход».