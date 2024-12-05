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Коммерсантъ FM
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«Чувства» с собственными достоинствами

Авторское и зрительское в конкурсе кинофестиваля «Зимний»

В Москве проходит III Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». Итоги конкурса, в который в этом году вошло восемь картин, будут подведены 7 декабря. Возможно, к финалу смотра жюри и зрителей ждут сильные киновпечатления, но в первой половине программы Юлия Шагельман их не обнаружила.

Фильм «Операция “Холодно”» претендует не столько на фестивальный триумф, сколько на успех в предновогоднем прокате

Фильм «Операция “Холодно”» претендует не столько на фестивальный триумф, сколько на успех в предновогоднем прокате

Фото: Пресс-служба фестиваля «Зимний»

Фильм «Операция “Холодно”» претендует не столько на фестивальный триумф, сколько на успех в предновогоднем прокате

Фото: Пресс-служба фестиваля «Зимний»

То ли даты проведения в самом конце года тому виной, то ли то, что количество кинофестивалей в России уже грозит превзойти количество фильмов, достойных в них участвовать,— но конкурсная программа «Зимнего» второй год подряд выглядит довольно эклектично. Тут и «зрительское» кино, место которому скорее в мультиплексах, чем на профессиональных смотрах, и дебюты разного качества, и работы мэтров (их, правда, организаторы предусмотрительно поставили во вторую половину программы, вероятно, с расчетом на призы), и конечно, лента якутских кинематографистов — обязательный ингредиент, без которого после победы «Пугала» Дмитрия Давыдова на «Кинотавре» в 2020 году не обходится ни один отечественный фестиваль.

Впрочем, «Спид Стар» Алексея Амбросьева-младшего по его собственному сценарию, в отличие от «Пугала», сенсацией не станет. Уступает он и призерам «Зимнего»-2022 — «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой и «Айте» Степана Бурнашева, зато близок «Тимиру» Николая Корякина из прошлогоднего конкурса, получившему слишком щедрый приз за лучшую режиссуру. Как и авторы этого фильма, создатели «Спид Стар» переносят на якутскую территорию классические жанровые конструкции. В «Тимире» это была история взросления, в «Спид Стар» — спортивная драма о скачках.

Лента следует традиционной формуле такого кино. В начале конь Спид Стар и его будущий наездник Егор (Павел Ченянов) — аутсайдеры, на которых все махнули рукой. Но затем с помощью упорного труда, терпения, выносливости (коня) и доброго сердца (человека) они преодолевают все преграды и становятся чемпионами.

Основано все, как водится, на реальной истории, однако написано и сыграно настолько беспомощно, что не спасают даже адреналиновые сцены скачек и красота благородного животного.

К той же категории понятного «народного» кино, что и «Спид Стар», относится открывшая конкурсные показы комедия Данила Иванова «Операция "Холодно"». Это вторая режиссерская и сценарная работа переместившегося по другую сторону камеры актера, вольно основанная на его же короткометражке, в 2021 году участвовавшей в конкурсе «Кинотавра».

Коррумпированный чиновник Гриша из Управления по охране исторических памятников (Игорь Хрипунов) заключил сделку с неким предпринимателем (Михаил Горевой), пообещав добиться разрешения на строительство ТЦ на месте купеческого дома XIX века. Но вот беда — Гришин начальник (Борис Каморзин) отказывается подписать документ. Тогда под Новый год Гриша решает его похитить и выдать заветное разрешение вместо него. Но все, конечно же, идет не по плану.

Вдохновением для Данила Иванова, скорее всего, послужили черные комедии братьев Коэн: отсылки к «Фарго», например, заметны невооруженным глазом. Правда, на морозной погоде, снегах и бесконечно уставшей полицейской в ушанке (Мария Карпова) сходство с культовой картиной заканчивается. Иванову не хватает ни чувства юмора, ни чувства ритма, ни энергии и куража, чтобы как-то оправдать чернушные повороты сюжета, шаблонность персонажей и шутки про изнасилование, которых в его фильме зачем-то целых две.

В этом году в конкурсе «Зимнего» два женских режиссерских дебюта. «Сумма квадратов катетов» Киты Фрайхайт пытается заново изобрести формулу школьного кино, но на деле представляет собой довольно неумелый гибрид советских картин о борьбе хорошего с лучшим среди старшеклассников и американских фильмов про хай-скул, тамошнюю иерархию и конфликты популярных ребят с ботанами. Школьники здесь говорят искусственными книжными фразами, их родители представляют собой ходячие стереотипы (богачи, которые откупаются от проблемного сына деньгами; нервическая интеллигентная мать-одиночка; погруженная в непонятные духовные практики «осознанная» мама-психолог) и ни одна сюжетная линия ровным счетом никуда не ведет. Прибавить к этому псевдопсихологические выкладки, как будто позаимствованные из интернет-пабликов,— и всю съемочную группу хочется отправить на пересдачу, а то и оставить на второй год.

На этом фоне особенно многообещающим кажется дебют Виктории Мокеровой «Чувства». По сути, это составленные в один полный метр два коротких, условно объединенных темой, как ни пафосно прозвучит, любви и смерти — из-за этого картина явно распадается на две части и не кажется цельной.

Однако это первый фильм «Зимнего», в котором герои похожи на настоящих людей, диалоги звучат естественно, а помещения выглядят обжитыми. Два актерских дуэта — Eла Санько и Максим Костромыкин в первой новелле, Евгений Марчелли и сама Виктория Мокерова во второй — даже за отведенные им короткие промежутки времени заставляют поверить в их персонажей, понять их и посочувствовать. Таким образом, фильм не только передает чувства на экране, но и вызывает их у зрителей, что, особенно если оглянуться на соперников ленты по фестивальному конкурсу, не такая уж простая задача.

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