Суд отказал «Ростовводоканалу» в требовании отменить банкротство «материнской» компании

Арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе АО «Ростовводоканал» на решение о признании банкротом его «материнской» компании АО «Евразийский».

«Евразийскому» принадлежит 74,85% акций АО «Ростовводоканал», оставшийся пакет находится во владении администрации Ростова.

В июне «Евразийский» был признан банкротом с открытием конкурсного производства.

Ростовводоканал обжаловал это решение и потребовал отменить банкротство «Евразийского». В жалобе было указано, что банкротство «Евразийского» может повлечь продажу имущества водоканала в счет погашения ущерба от преступления Станислава Светлицкого (фактический владелец АО «Евразийский», был осужден в 2020 году по обвинению в хищении у банков 6,6 млрд руб., приговор также предусматривает погашение ущерба за счет активов осужденного).

Однако, апелляционный суд «Ростовводоканалу» отказал, сославшись на то, что он не имеет права заявлять подобное требование в отношении «Евразийского».

Сергей Иванов