ЦБ будет «подсвечивать» эмитентов, не раскрывающих о себе полную информацию

Центробанк (ЦБ) направил в Минюст проект нормативного акта о маркировке акций российских эмитентов с недостаточным раскрытием информации, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Регулятор считает нужным «подсвечивать» эмитентов, которые не полностью раскрывают о себе данные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Чистюхин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Владимир Чистюхин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Он уточнил, что точно нельзя раскрывать сведения о бенефициарах, собственниках, управлении, совете директоров и групповых связях, потому что это приводит к санкционным рискам. Но остальные параметры подлежат дискуссии, отметил первый зампред ЦБ. По его словам, этот вопрос обсуждался с участниками рынка.

«Если компания является публичной, несмотря на все санкционные риски, у нее должна осуществляться работа с инвесторами... Мы пришли к такому сбалансированному компромиссному решению, что давайте маркировать тех участников, которые закрывают информацию больше некоторых минимальных пределов»,— рассказал он на форуме ВТБ «Россия зовет!» (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Чистюхин считает, что надо создавать «суррогатные» решения, которые смогут заместить раскрытие информации. В качестве примера он привел инвестиционные рейтинги, когда оценивается не только вероятность дефолта, но и бизнес-модель, и перспективы компании. «Нам точно надо инвесторам ''подсвечивать'' тех, кто не раскрывает о себе всю информацию, заставить все раскрывать будет невозможно при санкционном давлении»,— подчеркнул он (цитата по ТАСС).

В сентябре Московская биржа ввела требование к раскрытию нефинансовой информации эмитентами, чьи акции включены в первый или второй уровень листинга. Минэкономики предлагало ввести стандарт нефинансовой отчетности, содержащий показатели вклада организации в социальные программы и развитие общества.

Подробности — в материале «Ъ» «Суверенная социальная ответственность».