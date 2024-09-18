Суверенная социальная ответственность

Минэкономики опубликовало проект постановления правительства об обновлении стандарта корпоративной отчетности об устойчивом развитии. Также документ описывает требования к подтверждению соответствия деятельности компаний стандарту общественного капитала бизнеса. Правительство постепенно движется к систематизации практики раскрытия нефинансовой корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Опубликованный Минэкономики на regulation.gov.ru проект постановления правительства о национальном стандарте нефинансовой отчетности стал продолжением работы над систематизацией подготовки и заверения нефинансовых данных компаний — в том числе по поручению Владимира Путина стимулировать ответственное ведение бизнеса. Новшеством стандарта в ведомстве называют показатели вклада организации в социальные программы и развитие общества. Документ также вводит требования к верификации (оператора назовет министерство) соответствия деятельности организаций стандарту общественного капитала бизнеса (разработан Агентством стратегических инициатив) по данным отчетности об устойчивом развитии.

Владимир Горчаков из АКРА отмечает, что проект стандарта содержит два набора метрик — привычные данные отчетности об устойчивом развитии и показатели стандарта общественного капитала (в том числе данные о поддержке семьи и родительства, инициатив по формированию духовно-нравственных и культурных ценностей). Полное соответствие стандарту предполагает раскрытие обоих наборов данных — и во втором случае может оказаться проблематичным для компаний.

Первая версия проекта от мая 2024 года после консультаций с заинтересованными сторонами сильно изменилась.

Так, компании смогут заявлять о выпуске отчетности в соответствии со стандартом, лишь соблюдая его положения при подготовке и раскрытии, отмечают авторы отраслевого Telegram-канала «ESG отчет покажет». Кроме того, стандарт делает «необходимым», а не «рекомендованным» взаимодействие с заинтересованными сторонами при подготовке отчетности и продлевает срок ее публикации с 30 до 60 дней после годовой финансовой. Глава Комитета по интегрированной отчетности Иван Тополя отмечает, что продление можно было бы объяснить ресурсными ограничениями, технологической неготовностью и общим уровнем зрелости — или «считываемой обязательностью проведения независимой оценки отчета». Отсрочка плохо сочетается с намерениями ЦБ интегрировать ESG-факторы в бизнес-стратегии, корпоративное управление и риск-менеджмент, а установленную «задержку раскрытия может оказаться не так просто сократить», говорит эксперт.

В новой редакции стандарта подробно описываются принципы раскрытия данных — не только существенность, но и своевременность, полнота, рациональность, полезность и ясность, отмечают в отрасли. При этом если раньше предполагалось, что границы нефинансовой отчетности будут совпадать с границами финансовой, то в нынешней «элегантной», по оценке экспертов, формулировке данные об устойчивом развитии «должны быть взаимосвязаны» с бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетностью и потребуют обязательного внешнего заверения (ранее рекомендовалось).

В перечень показателей отчетности об устойчивом развитии теперь включено 75, а не 64 индикатора, как ранее.

В отличие от ЕС, регулятор в России, видимо, решил не делать отраслевых документов для нефинансовой отчетности.

Это, с одной стороны, предполагает скорость и универсальность, с другой — отсутствие специфических тем и показателей для отдельных отраслей. Текущие же экологические показатели «очень условно» применимы для финансового сектора, услуг и торговли, отмечает господин Горчаков.

Артем Чугунов