Пеп Гвардиола поставил кризис на паузу

Главным событием очередного тура Английской премьер-лиги (АПЛ) стал успех «Манчестер Сити» в домашнем матче с «Ноттингемом». Победив — 3:0, чемпион Англии последних четырех лет прервал безвыигрышную серию из семи встреч в трех различных турнирах. Тем временем «Ливерпуль», безоговорочный лидер АПЛ, завершил точно такую же по продолжительности победную серию, сыграв вничью с «Ньюкаслом» — 3:3, а «Манчестер Юнайтед» потерпел свое первое поражение под руководством нового главного тренера Рубена Аморима, уступив лондонскому «Арсеналу» — 0:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для Пепа Гвардиолы и его «Манчестер Сити» победа в 14-м туре АПЛ над «Ноттингемом» стала первой в восьми последних официальных матчах

Фото: Martin Rickett / PA Images / Getty Images Для Пепа Гвардиолы и его «Манчестер Сити» победа в 14-м туре АПЛ над «Ноттингемом» стала первой в восьми последних официальных матчах

Фото: Martin Rickett / PA Images / Getty Images

Чемпионат Англии

Матчи Английской премьер-лиги в первую декаду декабря проходят по уплотненному графику. Уже через день после завершения в воскресенье 13-го тура начался 14-й, в котором в среду было зафиксировано несколько важных результатов.

Главным из них, конечно, следует считать крупную победу «Манчестер Сити» над «Ноттингемом», которая стала для чемпионов Англии четырех последних лет первой в восьми последних матчах. Напомним, что за последние несколько недель команда Пепа Гвардиолы докатилась до самого настоящего кризиса. Уступив «Тоттенхему» в Кубке английской лиги 30 октября, она потерпела в чемпионате Англии и Лиге чемпионов еще пять поражений в шести матчах, причем после того, как его подопечные, забив голландскому «Фейенорду» три гола, добились лишь ничьей, 53-летний испанец в истерике расцарапал себе руками лицо. О том, что теперь кризис в одночасье полностью преодолен, говорить рано, но, во всяком случае, на данный момент Гвардиола поставил его на паузу. Возможно, три гола, в том числе второй, забитый Кевином де Брёйне, который в нынешнем сезоне пропустил из-за травм шесть матчей АПЛ и отличился всего во второй раз, позволят звездам «Манчестер Сити» вернуть утраченную уверенность. «Сегодня Де Брёйне был очень хорош. Его присутствие на поле удивительным образом влияет на игру нашей команды. Я вижу это на протяжении многих лет, с тех пор как возглавил ее»,— отметил Гвардиола.

В свою очередь, «Ливерпуль», который потерял лишь четыре очка в 13 турах и выиграл последние семь официальных матчей, довольно неожиданно сыграл на выезде вничью с «Ньюкаслом». Это была очень острая и непредсказуемая игра. Хозяева дважды вели (1:0, 2:1) и один раз уступали в счете (2:3), а предрешила исход матча ошибка ирландского вратаря гостей Куивина Каллахера, который в достаточно безобидной ситуации на 90-й минуте решил позволить мячу уйти за лицевую линию, дав возможность защитнику «Ньюкасла» Фабиану Шеру нанести точный удар практически с нулевого угла.

Потерянные два очка пока не критичны для клуба, который под руководством голландца Арне Слота на данный момент лидирует не только в чемпионате Англии, но и в общем этапе Лиги чемпионов. Отрыв от «Челси», разгромившего «Саутгемптон» — 5:1, и «Арсенала», который благодаря образцовым розыгрышам двух угловых во втором тайме переиграл «Манчестер Юнайтед» — 2:0, пока достаточно велик и составляет семь очков. При этом успех «Арсенала» сам по себе примечателен по двум причинам. Во-первых, лондонцы впервые в истории противостояния с «Манчестер Юнайтед» обыграли эту команду в четвертый раз подряд. Во-вторых, манчестерцы потерпели первое поражение после прихода в команду главного тренера португальца Рубена Аморима.

Чемпионат Испании

В чемпионате Испании в среду в перенесенном матче январского 19-го тура встретились два клуба, которые в начале следующего года вместе с «Барселоной» и «Мальоркой» разыграют в Саудовской Аравии суперкубок Испании,— «Атлетик» из Бильбао и «Реал». Мадридцы перед этой игрой не только занимали второе место вслед за «Барселоной» по набранным очкам, но и лидировали по потерянным. Тем не менее команда из Басконии — действующий обладатель Кубка Испании, который в последнее время под руководством Эрнесто Вальверде показывает привлекательный футбол,— продлила беспроигрышную серию в испанском чемпионате и Лиге Европы до десяти матчей.

В Бильбао в первом тайме чаще владевшие мячом футболисты «Реала» сразу же столкнулись с мощнейшим прессингом и ни разу не пробили в створ чужих ворот, если не считать гола, забитого Килианом Мбаппе из явного офсайда. А вторая половина лишний раз подтвердила, что период адаптации знаменитого француза в самом титулованном европейском клубе затягивается. Назвать Мбаппе единственным виновником фиаско «Реала», конечно, нельзя. Например, первый гол в ворота гостей, забитый Алексом Беренгером, во многом стал следствием неудачных действий защитников мадридцев, в том числе молодого Рауля Асенсио. Однако спустя несколько минут после этого Мбаппе упустил прекрасный момент, попав во вратаря Хулена Агирресабалу, а затем, как и в недавнем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля», не реализовал пенальти.

Атака, начатая вышедшим на замену 39-летним ветераном «Реала» Лукой Модричем, все-таки завершилась ответным голом: Джуд Беллингем удачно сыграл на добивании после того, как Агирресабала не лучшим образом парировал удар Мбаппе. Однако равенство в счете продержалось лишь две минуты. Ошибка хавбека «Реала» Федерико Вальверде привела к потере мяча, и вышедший на замену Горка Гурусета принес хозяевам победу.

Таким образом, «Реал» впервые с «коронавирусного» сезона-2020/2021 потерпел пять поражений в первой половине сезона. Два из них — в чемпионате, от «Барселоны» и «Атлетика», три — в Лиге чемпионов, от «Лилля», «Милана» и «Ливерпуля». Отчасти эти результаты, безусловно, связаны с неуверенностью Мбаппе. Впрочем, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти пока не собирается подвергать звездного француза публичной критике. «Я не оцениваю игрока по тому, как он исполнил пенальти. Мбаппе показывает не высший свой уровень и, очевидно, может играть лучше. Но ему нужно время»,— сказал он после матча.

Евгений Федяков