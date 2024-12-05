Минфин назвал число госкомпаний для выхода на IPO

Порядка семи государственных компаний отобрали для первичного размещения акций (IPO), рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков. В 20 компаниях также планируется награждать менеджмент в зависимости от капитализации. Замминистра не уточнил, о каких компаниях идет речь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Чебесков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Иван Чебесков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сейчас мы отобрали порядка семи компаний для вывода на рынок. Понятно, что компании должны быть готовы к размещению. И порядка 20 компаний, для которых предлагаем установить KPI вознаграждения менеджмента в привязке к капитализации на рынке»,— сказал господин Чебесков на форуме ВТБ «Россия зовет!».

В октябре стало известно, что Минфин планирует вывести на IPO до 10 компаний. Первое размещение акций госкомпании подобного типа реализует институт развития «Дом.РФ». Предполагается, что акции продадут на бирже уже в 2025 году. Однако, по мнению опрошенных «Ъ экспертов, других готовых к IPO в краткосрочной перспективе эмитентов сейчас практически нет.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Дом.РФ" выведут в люди».