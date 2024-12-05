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УБРиР предлагает клиентам приобрести монеты из драгоценных металлов

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил услугу по продаже памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов. Клиенты могут приобрести их в секторе премиального обслуживания флагманского отделения банка в БЦ «Саммит». В предстоящие новогодние праздники монета из золота или серебра может стать уникальным подарком близкому человеку.

Фото: Пресс-служба УБРиР

Фото: Пресс-служба УБРиР

Выбрать монеты можно как из имеющихся в наличии, так и разместить заказ на конкретный артикул. Каждая монета продается в специальной пластиковой капсуле, которая надёжно защищает её от повреждений.

В России сформировался крупный ликвидный рынок монет, которые активно продают и выкупают банки, частные лица, дилеры и ломбарды. Кроме того, операции с такими изделиями освобождены от внесения в государственную систему учета сделок с драгоценными металлами.

«Монеты из драгоценных металлов мы рекомендуем приобретать в качестве защитного актива и долгосрочной инвестиции: эта покупка не облагается НДС, а при удержании монеты свыше трех лет владельцу не придется выплачивать и НДФЛ. На их котировочную стоимость влияет биржевой курс на металл и степень уникальности конкретного артикула. Прямо сейчас, например, продолжается затяжной подъем мировых цен на золото, что привлекает широкий круг инвесторов», — отметил руководитель премиального обслуживания УБРиР Андрей Нагорнов.

Наиболее распространенной монетой в России является «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей. 2 декабря 2024 года ЦБ РФ выпустил в обращение золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом 200 рублей (каталожный № 5219-0033) и номиналом 10 000 рублей (каталожный № 5221-0036). В 2025 году регулятор планирует выпустить до 500 тыс. серебряных и до 500 тыс. золотых монет этой серии.

ПАО КБ «УБРИР»

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