Красноярский край принимает закон о запрете склонения к абортам

Законодательное собрание Красноярского края единогласно приняло в первом чтении законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Голосование по законопроекту, внесенному прокурором края Романом Тютюником, состоялось на сессии 5 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Красноярского края Роман Тютюник

Фото: прокуратура Красноярского края Прокурор Красноярского края Роман Тютюник

Фото: прокуратура Красноярского края

По словам прокурора, документ направлен на защиту беременных женщин и повышение уровня рождаемости. «Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, убеждений, предложений, обещаний, подкупа, обмана, угроз»,— говорится в законопроекте.

К числу таких способов склонения не относятся медицинские показания. В ходе обсуждения документа отмечалось, что дела о нарушении запрета мировые судьи смогут рассматривать только по заявлению самой женщины.

«Главный риск, о котором мы говорили, это как раз то, что иногда у нас, к сожалению, работодатели склоняют своих подчиненных к искусственному прерыванию беременности, обещая при этом сохранить тогда карьерные перспективы»,— рассказал председатель профильного комитета заксобрания Илья Зайцев («Единая Россия»).

Строгость наказания будет определена позже, после внесения изменений в региональный закон об административных правонарушениях. Красноярский край стал первым сибирским регионом, принимающим закон «об абортах». По данным господина Зайцева, их приняли 14 субъектов федерации.

Валерий Лавский, Новосибирск