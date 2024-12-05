Ростовская компания «Агро-Альянс» признана банкротом

Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным ООО «Агро-Альянс». В отношении общества введена процедура конкурсного производства сроком до 13 января 2025 года. Конкурсным управляющим банкрота утвержден Александр Андриашин. Следующее судебное заседание состоится 13 января 2025 года, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным судебных актов, в январе 2023 года в ростовский арбитраж с заявлением о признании ООО «Агро-Альянс» банкротом обратилось ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»). Размер требования предприятия составил 123,7 млн руб. Эти деньги «Агро-Альянс» задолжал комбинату за поставленную продукцию. 7 июня 2023 года в отношении ООО «Агро-Альянс» Арбитражным судом Ростовской области была введена процедура наблюдения.

Позже в областной Арбитражный суд поступило требование от ООО «Металлдонсервис» о включении в реестр задолженности в общей сумме 81,4 млн руб. Суд также принял решение включить требование ООО «Торговый дом “МКК”» в размере 12,3 млн руб. в реестр и ряд других требования кредиторов ООО «Агро-Альянс».

По состоянию на конец 2023 года общая кредиторская задолженность «Агро-Альянса» составляла уже 339,6 млн руб. При этом дебиторская задолженность предприятия — 391 млн руб. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агро-Альянс» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2005 году. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Директором и бенефициаром общества является Тамази Доленджашвили. Выручка компании за 2023 год составила 193,4 млн руб., убыток — 44,1 млн руб.

В числе кредиторов ООО «Агро-Альянс» значатся ООО «Медикал Ин», ООО «Брис», ПАО «Гранит», ООО «Металлдонсервис», Александр Андриашин, ООО «Металл-Люкс», ООО «Торговый дом “ММК”», ООО «Proff-Сталь» и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Дмитрий Михеенко