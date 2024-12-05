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ФНС банкротит компанию, участвовавшую в строительстве больницы в Малой Сосновке

Межрайонная инспекции Федеральной налоговой службы (МИФН) №32 по Челябинской области направила в арбитражный суд региона заявление о признании банкротом ООО «Строительная компания “Южуралспецстрой”», которая в том числе была субподрядчиком при строительстве инфекционного корпуса областной больниц №3 под Челябинском. Заявление принято к производству, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Сумма требований кредитора составляет 6,09 млн руб. В том числе МИФНС просит суд включить во вторую очередь реестра требований задолженность по страховым взносам в размере 1,09 млн руб., в третью очередь —2,9 млн руб. долга по налогам, 1,9 млн пени и почти 63 тыс. руб. штраф.

Заседание по проверке обоснованности заявления налоговой суд назначил на 18 декабря.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «СК “Южуралспецстрой”» была зарегистрирована в Челябинске в 2000 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владельцем 100% уставного капитала и руководителем компании является Максим Колчинский.

На сайте организации указано, что «Южуралспецстрой» специализируется на устройстве буронабивных и забивных свай, а также монтаже шпунта Ларсена. В том числе компания участвовала в строительстве торгово-развлекательного комплекса «Алмаз», микрорайона Парковый, завода органических удобрений в Карабаше, инфекционного корпуса ОКБ №3 в поселке Малая Сосновка. В 2023 году выручка компании сократилась до 45,4 млн после 64,7 млн руб. в 2022 году, чистая прибыль снизилась почти в восемь раз — с 1,4 млн до 178 тыс. руб. Чистые активы СК «Южуралспецстрой» в 2023 году составляли 5,5 млн руб.

Юлия Гарипова

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