«Регионвтормет» из Новошахтинска вступил в процедуру банкротства
Арбитражный суд Ростовской области определил ввести в отношении ООО «Регионвтормет» процедуру наблюдения. Временным управляющим общества утвержден Михаил Колбин. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве компании назначено на 25 февраля 2025 года, говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Как следует из документов областного арбитража, в сентябре этого года в суд с заявлением о признании ООО «Регионвтормет» обратилось ООО «Рыков групп». Тем не менее, заявитель в судебное заседание не явился и представил ходатайство об отказе от заявления. Позже в арбитражный суд поступило заявление от ККОО «Центр эффективного взыскания “Кредитор”». В ходатайстве заявитель указал, что определением Арбитражного суда Ростовской области от 4 августа 2020 года, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 сентября 2020 года, признана недействительной сделка по перечислению денег ООО «Ростовский электрометаллургический завод» в пользу ООО «Регионвтормет» в размере 3,1 млн руб. Долг перешел Центру эффективного взыскания «Кредитор» по договору цессии. Данная сумма и послужила основанием введения в отношении должника процедуры наблюдения.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Регионвтормет» зарегистрировано в Новошахтинске в 2008 году. Уставный капитал общества — 20 тыс. руб. Бенефициар — владелец ряда предприятий в Саратовской и Ростовской областях по торговле ломом и отходами, а также подрядчика по ремонту и строительству автодорог ООО «Картель» — Евгений Крайненко. Последние финансовые данные ООО «Регионвтормет» датируются 2021 годом, когда чистая прибыль компании составила 54 тыс. руб., при этом кредиторская задолженность общества на тот момент составляла 16,5 млн руб.