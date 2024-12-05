«Регионвтормет» из Новошахтинска вступил в процедуру банкротства

Арбитражный суд Ростовской области определил ввести в отношении ООО «Регионвтормет» процедуру наблюдения. Временным управляющим общества утвержден Михаил Колбин. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве компании назначено на 25 февраля 2025 года, говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Как следует из документов областного арбитража, в сентябре этого года в суд с заявлением о признании ООО «Регионвтормет» обратилось ООО «Рыков групп». Тем не менее, заявитель в судебное заседание не явился и представил ходатайство об отказе от заявления. Позже в арбитражный суд поступило заявление от ККОО «Центр эффективного взыскания “Кредитор”». В ходатайстве заявитель указал, что определением Арбитражного суда Ростовской области от 4 августа 2020 года, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 сентября 2020 года, признана недействительной сделка по перечислению денег ООО «Ростовский электрометаллургический завод» в пользу ООО «Регионвтормет» в размере 3,1 млн руб. Долг перешел Центру эффективного взыскания «Кредитор» по договору цессии. Данная сумма и послужила основанием введения в отношении должника процедуры наблюдения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Регионвтормет» зарегистрировано в Новошахтинске в 2008 году. Уставный капитал общества — 20 тыс. руб. Бенефициар — владелец ряда предприятий в Саратовской и Ростовской областях по торговле ломом и отходами, а также подрядчика по ремонту и строительству автодорог ООО «Картель» — Евгений Крайненко. Последние финансовые данные ООО «Регионвтормет» датируются 2021 годом, когда чистая прибыль компании составила 54 тыс. руб., при этом кредиторская задолженность общества на тот момент составляла 16,5 млн руб.

Дмитрий Михеенко