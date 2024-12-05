52,6 пункта достигло значение российского композитного индекса PMI (промышленность и услуги) в ноябре 2024 года, сообщает S&P. Показатель, являющийся «прокси» ВВП, вырос с 50,9 пункта в октябре, что указывает на заметное ускорение роста деловой активности в экономике РФ, в услугах же индекс подскочил до 53,2 пункта с 51,6. Причины роста — возобновление увеличения производства и продаж. Снизился объем незавершенных работ в обработке, возобновился подъем в компаниях сферы услуг. Рост цен на ресурсы, однако, ускорился максимально за четыре месяца. Впрочем, несмотря на исторически высокий уровень, рост отпускных цен замедлился после девятимесячного максимума в октябре.