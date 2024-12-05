Дорогие друзья и коллеги!
От всего сердца благодарю за ваши поздравления по случаю моего избрания президентом Международной федерации фехтования!
Алишер Усманов
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Я искренне тронут вашим вниманием и добрыми словами. При такой мощной и всеобъемлющей поддержке мировое фехтование обязательно добьется реализации всех своих планов и закрепится на пьедестале самых популярных олимпийских видов спорта. Со своей стороны я приложу к этому все усилия.
Благодарю вас за веру и поддержку!
С уважением,
Алишер Усманов