Дорогие друзья и коллеги!

От всего сердца благодарю за ваши поздравления по случаю моего избрания президентом Международной федерации фехтования!

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Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Я искренне тронут вашим вниманием и добрыми словами. При такой мощной и всеобъемлющей поддержке мировое фехтование обязательно добьется реализации всех своих планов и закрепится на пьедестале самых популярных олимпийских видов спорта. Со своей стороны я приложу к этому все усилия.

Благодарю вас за веру и поддержку!

С уважением,

Алишер Усманов