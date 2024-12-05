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Коммерсантъ FM
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Дорогие друзья и коллеги!

От всего сердца благодарю за ваши поздравления по случаю моего избрания президентом Международной федерации фехтования!

Алишер Усманов

Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Я искренне тронут вашим вниманием и добрыми словами. При такой мощной и всеобъемлющей поддержке мировое фехтование обязательно добьется реализации всех своих планов и закрепится на пьедестале самых популярных олимпийских видов спорта. Со своей стороны я приложу к этому все усилия.

Благодарю вас за веру и поддержку!

С уважением,

Алишер Усманов

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