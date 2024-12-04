Ярославские власти не будут ограничивать продажу алкоголя по примеру Вологды

В Ярославской области не будут вводить ограничения на продажу алкоголя по примеру Вологодской области. Об этом губернатор Михаил Евраев сказал в ходе прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Вологодской области время продажи алкоголя в розницу сократили до двух часов в день по будням. Участник прямой линии спросил, не планируется ли таких мер в Ярославской области.

«Если говорить про нас, то мы не предполагаем вводить никакие два часа. Но комплекс мер мы предпринимаем. Вопрос не столько в мерах, сколько в контроле за их соблюдением. Мы ставим камеры для контроля за нарушениями. Мы движемся в этом направлении, но без перегибов каких-либо. Каждый регион сам принимает решение, что правильно, что неправильно. Мер много. Здесь важно не перегнуть палку. Могу сказать, что многие наливайки мы закрываем вообще»,— сказал губернатор.

Он отметил, что нужно принимать «взвешенные решения», и, если в других регионах принимают «жесткие решения», значит там иные меры не помогли.

«Коллеги молодцы. Но я считаю, что, прежде чем принимать экстраординарные меры, нужно те меры, которые уже приняты, начать реализовывать. И контролировать их должным образом»,— высказался господин Евраев.

Алла Чижова