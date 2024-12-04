В Ростовской области ограничили движение транспорта через ж/д переезд

Движение транспорта через железнодорожный переезд на 326-м км трассы Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» в Ростовской области временно ограничили. Как сообщает ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград», причиной этому стало проведение ремонтно-аварийных работ.

Через указанный проезд движение будет организовано только по одной полосе 4 и 5 декабря с 8:00 до 18:00.

Порядок проезда регулируют сотрудники РЖД.

Как сообщал «Ъ-Ростов», из-за новогоднего забега на центральных улицах донской столицы ограничат проезд 1 января 2025 года.

Анастасия Казуков