Non/fiction расписала программу

Тру-крайм, киберпанк, биография Бритни Спирс и книги о нейросетях — в Москве стартует 26-я по счету ярмарка non/fiction. Одно из главных событий года для книжной индустрии открывается 5 декабря в Гостином дворе. На площадке ожидается свыше 300 событий, в том числе презентация новинок, лекции, мастер-классы и встречи с авторами. Ярмарка продлится до 8 декабря включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Издательства поделились с “Ъ FM” своими ожиданиями от мероприятий.

Главный редактор издательства «Альпина.Проза» Татьяна Соловьева: «Это едва ли не главное событие года, к которому готовятся все книжники. Здесь будет интересная деловая программа, в частности, про переводы современной русской литературы на другие языки, в том числе очень неожиданные, например, хинди. Ждем линейку мероприятий, посвященных графическим романам. На стенде "Альпины", конечно, будет множество ярких новинок, в частности, роман Алексея Иванова "Вегетация" — это постапокалипсис, технотриллер, киберпанк про ожившие гигантские машины, восстающие на человека в условиях радиоактивного леса. И вторая ярчайшая наша новинка — долгожданная книга нейробиолога Роберта Сапольски "Все решено: Жизнь без свободы воли". Знаменитый ученый ставит под сомнение фундаментальную концепцию свободы воли. Конечно, это весьма дискуссионное, но очень научное суждение». Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева: «В этом году наша компания не представлена в формате стенда, но мы будем объявлять результаты, шорт-лист премии "Электронная буква". Это премия для независимых авторов, работающих в диджитал-сфере. Там собрано большое количество произведений в разных жанрах, в разном спектре художественных возможностей». Бренд-директор издательства «Бомбора» Ирина Золина: «Мы на нашем стенде представим яркие премьеры и эксклюзивы. Это "Россия — самая красивая страна", альбом фотографий финалистов и победителей 10-го конкурса Русского географического общества, "Свидетели Игр" — 15 больших разговоров с очень разными людьми, которые готовили Олимпиаду 1980 года и принимали в ней участие, биография Бритни Спирс — одна из самых обсуждаемых книг в истории впервые на русском языке. И "Плейлист наших воспоминаний" лидера "Руки Вверх" Сергея Жукова будет эксклюзивно продаваться на выставке, и мало того, еще и с автографом».

Как сказано в пресс-релизе ярмарки, книги про искусственный интеллект выделены в отдельную категорию. В «Читай-городе» заметили, что продажи литературы на эту тему в 2024-м выросли более чем на 40%. Другой явный тренд этого года — популярность фантастики, которая выходит на первый план, отметил автор проекта BooksReviews Валерий Шабашов:

«На ярмарку стоит прийти ради самих книг. В этот раз будет достаточно большой выбор несмотря на все прогнозы, что у нас не растет рынок.

Произведения, которые касаются фантастического жанра, я бы выделил как нечто заметное в этом году, что отличается от предыдущих выставок. Например, будет представлена в бумажной версии книга "Когната" Алексея Сальникова, известного писателя из Екатеринбурга. Из других мероприятий я бы выделил объявление новой, тоже фантастической премии, которая называется "История будущего". Этому проекту помогает госкорпорация "Росатом", они ищут сценарии и идеи для мира будущего, ищут по всему миру фантастов. Понятно, что будет много и других книг в разных жанрах, но если суммировать, то научная фантастика и в целом фантастика в конце этого года и на выставке — это очень заметный, явный тренд».

С 2023-го ярмарка non/fiction проходит дважды в год — весной и зимой. Помимо лекций, мастер-классов и мероприятий для детей, в этот раз посетителей ждет новшество — конкурс на самую весомую покупку. Чемпион, чьи приобретения окажутся самыми тяжелыми, получит от награду, сказано в пресс-релизе.

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Анна Кулецкая