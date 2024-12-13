Сказка о самолете-невидимке

На «Кинопоиске» и «Иви» выходит сериал «Прометей», в котором советская наука и алтайские шаманы синхронно бьются над парадоксами времени, Любовь Аксенова неожиданно перевоплощается в героиню-детектива, и над всем витает дух сказки, столь востребованной текущим моментом. Автор — сценарист первых мультфильмов о богатырях Максим Свешников.

Текст: Василий Степанов

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В мае 1998 года из аэропорта Барнаула в аэропорт Внуково вылетел рейс, который так и не прибыл по месту назначения. Самолет с людьми исчез с радаров. А что вы хотели: повсюду лихие девяностые! Впрочем, исчезло воздушное судно не до конца. Один из пассажиров как-то все-таки приземлился и позвонил, чтобы сообщить об этом домой,— из таксофона в аэропорту он попал в будущее, прямиком в май 2022 года. Хорошо хоть городской телефон в квартире еще не сняли с обслуживания и дом не снесли. А после звонка вдруг и сам борт появился на Алтае. Туристы из Петербурга нашли — самолет как новенький стоял на зеленом холме, внутри — пусто, в креслах — личные вещи пропавших. Чудеса, да и только! И теперь проблемой объекта занимается не МЧС или Следственный комитет, а неформальная группа расследователей под прикрытием крупного и сообразно своему посту мрачного чиновника Шапошникова (Филипп Янковский) — он из бывших спецслужбистов и у него в том самолете летела семья, то есть — мотивация. В группу входит журналистка Анна Полетаева (Любовь Аксенова), чья мать, сидя в психбольнице с диагнозом «шизофрения», как-то умудрилась написать список пропавших пассажиров, а также пара друзей-воздыхателей этой симпатичной репортерши: серьезный физик Вадим (Дмитрий Чеботарев) и шутливый специалист по квадрокоптерам Никита (Александр Алябьев).

Диспозиция богатая, для драматургии вроде бы всего в достатке, но авторам, Максиму и Вадиму Свешниковым, этого недостаточно. Мало того, что исчезновение и последующее появление авиалайнера плохо вписывается в известные законы физики, для настоящей сказки требуются Баба-яга или Кощей — и они незамедлительно появляются. На Алтае, где материализуется лайнер, есть еще и тайное общество тех, кто всеми силами пытается скрыть природу произошедшего, и возглавляет его по бумагам мертвый бизнесмен в исполнении замечательного Игоря Черневича. Ему не так уж часто достаются роли злодеев, так что можно получить удовольствие от того, как он недовольно кривит губы. В подвалах его предприятия «Алтай Кижи» (в переводе с какого-то тюркского наречия это значит «люди Алтая»), обосновавшегося на старом военном полигоне — в советской «Зоне 51»,— ставят странные опыты.

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О сериале «Прометей» очень легко рассказывать в пресс-релизах. Таинственный сюжет, не хуже, чем у Стивена Кинга или в немецком сериале «Тьма», дополнен мрачновато-стильной, как в лучших онлайн-домах, картинкой (оператор Илья Авербах постарался). Филипп Янковский идеально смотрится в своем черном тренчкоте, полы которого развиваются вихрем от лопастей вертолета. А косуха на Любови Аксеновой — остроумный контрапункт. Умная блондинка — это всегда замечательно. В общем, главные герои — все как на подбор и все как из комикса или из русской народной сказки. Планка условности в «Прометее», который старательно косплеит примерно все, включая название, задрана достаточно высоко. Гляньте хотя бы на психиатрические клиники, в которых обитает часть персонажей. Такое, пожалуй, увидишь только на плазменном экране. Шероховатости быта тут затерты настолько, что в какой-то момент перестаешь уже вспоминать о том, где и когда разворачивается действие сериала. В России? В 2022 году? Прилетели из 1998-го? Да они же ничего не знают о том, что здесь было 24 года! Даты — формальность и для самих авторов, а проблема достоверности вообще не стоит на повестке дня. Иначе неизбежно в голове появился бы вопрос о том, насколько достоверно само допущение, что российский чиновник высочайшего ранга идет вдруг со своим расследованием к вольной журналистке, которая специализируется на коррупционных схемах.

Может, это какая-то альтернативная история, одна из тех мультивселенных, о которых нам годами талдычит Marvel? Пожалуй. Для создателей сериала первично то, что эффектно с жанровой, визуальной и сюжетной точки зрения. Это неудивительно, если помнить, что автор «Прометея» Максим Свешников — один из основателей анимационной вселенной трех богатырей и коня Юлия. После мрачного реализма поставленного им не так давно «Контейнера» сказочный «Прометей», как и самолет из 1998 года, кажется прежде всего казусом из прошлого. Так хочется мчать поскорее на сером волке волшебного сюжета, что большую часть истории актерам приходится проговаривать в диалогах, написанных, с одной стороны, бесхитростно, а с другой — предельно утилитарно. Каждый персонаж говорит ровно то, что нужно сказать для более или менее поступательного движения истории. С подобным функциональным скупердяйством изложения чаще прочих сталкиваются геймеры (неслучайно в видеоиграх сюжетные бла-бла-бла почти всегда можно проматывать). И на него, при прочих плюсах в виде Янковского с мрачным лицом, страшного Черневича или бесстрашной Аксеновой, можно было бы закрыть глаза, ведь «Прометей» отлично справляется с проматыванием самого себя, серия за серией дотягивая до эффектного клиффхэнгера. Но есть проблема — новые особенности кинопоказа на «Кинопоиске», который, растравив в зрителях любопытство первыми четырьмя сериями, выложит вторую половину сериала только через месяц, в самом начале 2025 года.

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