Тайский суп «Том ям кунг» внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Министерство культуры Таиланда объявило, что ЮНЕСКО признало суп «Том ям кунг» нематериальным мировым наследием. Решение принял Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия человечества на 19-й сессии, передает Тайское информационное агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Том ям — это традиционный тайский острый суп. Основными ингредиентами являются корень растения галанган, красный перец чили и лемонграсс. «Том» означает «варить в воде», «ям» — «салат». Есть различные варианты этого блюда. Том ям кунг готовится с креветками.

В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО входят обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними предметы и культурные пространства. Например, в перечень входят якутский национальный эпос «Олонхо» и фольклор семейских староверов из Забайкалья.