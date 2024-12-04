Путин предложил увязать поддержку крупных компаний с их выходом на биржу

Президент Владимир Путин заявил, что власти продолжат поддерживать выход компаний на биржу. Сегодняшний результат он называл «удовлетворительным» и заявил, что к концу десятилетия капитализация российского рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети ВВП. Также президент назвал справедливой идею увязать поддержку для крупных компаний с их выходом на биржу.

«Чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в развитие, расширять мощности, создавать рабочие места, мы, безусловно, продолжим укреплять рынок капитала, будем поддерживать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами»,— сказал президент на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию сессии форума ведет телеканал «Россия 24».

Президент считает, что инвестиции на фондовом рынке должны быть не менее привлекательными для россиян, чем банковские депозиты. Он поручил правительству и ЦБ подготовить пакет дополнительных мер для стимулирования выхода компаний на фондовый рынок. «Необходимо подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным»,— сказал Владимир Путин.

В 2024 году на IPO в России вышли 19 компаний — это рекорд за последние десять лет. 2 декабря председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инвесторы заняли выжидательную позицию по вопросу выхода на рынок в связи с ужесточением денежно-кредитной политики. По ее словам, нужно создавать дополнительные стимулы для выхода компаний на IPO. Замглавы администрации президента Максим Орешкин в ответ предложил запретить давать субсидии непубличным компаниям.

О рынке IPO — в материале «Ъ» «Публично продаваемая компания».