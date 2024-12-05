В поисках утраченного будущего

Совет La Biennale di Venezia назначил куратора следующей, 61-й биеннале современного искусства, которая состоится в 2026 году. Ею станет Койо Куо — африканский критик, исследователь и куратор с огромным выставочным опытом. Президент La Biennale di Venezia Пьетранджело Буттафуоко считает, что в ее руках выставка сохранит свое главное назначение: «быть домом будущего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Африканский критик, исследователь и куратор Койо Куо добавит яркости 61-й биеннале современного искусства в Венеции

Фото: Jared Siskin / PMC / Getty Images Африканский критик, исследователь и куратор Койо Куо добавит яркости 61-й биеннале современного искусства в Венеции

Фото: Jared Siskin / PMC / Getty Images

Назначение куратора каждой Венецианской биеннале — всегда месседж художественному сообществу на два ближайших года. Поэтому имя нового временного правителя объявляется сразу после окончания текущей биеннале, после этого все с нетерпением начинают ждать подробностей, прежде всего — темы основного проекта. В 2024 году куратор Адриано Педроза работал с темой «Чужестранцы повсюду». Формулировка более чем актуальная, правда, совершенно огненной она стала уже тогда, когда подготовка выставки была в самом разгаре. Очередное массовое перемещение народов в Европе и на Ближнем Востоке стало не сутью, но фоном для куда менее радикальной, чем оказался мир вокруг, выставки в венецианском Арсенале.

О чем будет говорить с миром Койо Куо, какой будет тема основного проекта, пока неизвестно. Но рожденная в 1967 году в Камеруне, учившаяся бизнес-администрированию и банковскому делу в Швейцарии и культурному менеджменту во Франции, свободно говорящая на французском, немецком, английском и итальянском языках, перемещающаяся по арт-сцене между Мали, Сенегалом, Швейцарией, Ирландией и ЮАР, она, очевидно, готова к по-настоящему интернациональной дискуссии. Сфера ее основной профессиональной экспертизы — современное африканское искусство. Темы — феминизм, сексуальность и тело; личные свободы и их ограничения; построение современных художественных институций в Африке. С одной стороны, приверженность Куо изучению и развитию африканского искусства постоянна, с другой — она легко вписывает его в самые разные контексты и переносит на любые отдаленные земли.

Послужной список Койо Куо впечатляет. Она была куратором Documenta 12 (2007) и 13 (2012), сокуратором на выставках Les Rencontres de la Photographie Africaine в Мали (2001, 2003). В феврале 2014 года Европейский союз и Министерство культуры Сенегала поручили ей разработать реформу Дакарской биеннале. В 2016-м она была куратором биеннале современного искусства EVA International в Ирландии. С 2019 года Куо работает исполнительным директором и главным куратором музея современного искусства Африки Zeitz в Кейптауне. В 2020 году она получила престижнейшую Prix Meret Oppenheim, гран-при Швейцарии в области искусства. Куо работала и в России: в 2013–2015 годы она сотрудничала с музеем современного искусства «Гараж», где совместно с писательницей и куратором Рашей Салти занималась исследовательским проектом «Спасти Брюса Ли: африканское и арабское кино и эпоха советской культурной дипломатии».

Официальное назначение куратора 61-й биеннале сопровождалось обязательным обменом речами. Президент La Biennale di Venezia Пьетранджело Буттафуоко сказал: «Назначение Койо Куо — это признание широкого горизонта видения на рассвете дня, изобилующего новыми словами и взглядами. Ее взгляд как куратора, ученого и влиятельного общественного деятеля встречается с самым изощренным, молодым и разрушительным интеллектом». Фразы обтекаемые, но дающие надежду, что биеннале повернется лицом к молодым художникам. После нескольких выставок, на которых правили бал классики (и даже классическое искусство), это, безусловно, было бы полезно.

Койо Куо ответила благодарностью за предоставленную ей честь идти по стопам блистательных предшественников и выразила надежду, что сможет составить выставку, которая «будет иметь смысл для мира, в котором мы сейчас живем, и, самое главное, для мира, который мы хотим создать». Для нее «художники — это провидцы и социальные исследователи, которые дают возможность размышлять и проектировать» через визуальные образы. Вся остальная информация — дело будущего. Сегодня понятно только, что обилие искусства самого жаркого из континентов и множество острых вопросов на биеннале в 2026 году нам обеспечено.

Кира Долинина