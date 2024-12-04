Путин начал выступление на форуме ВТБ «Россия зовет!»

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии форума ВТБ (MOEX: VTBR) «Россия зовет!». Модератором сессии выступит глава банка Андрей Костин.

Президент отметил, что российская экономика столкнулась с вызовом в 2022 году после того, как ряд стран разрушили торговые отношения с РФ и показали себя как «ненадежные партнеры». Он отметил намерение стран Запада нанести стратегическое поражение России на экономическом направлении, однако эти планы не увенчались успехом.

«Планы Запада снизить уровень жизни россиян, создать непреодолимый дефицит товаров в РФ, потерпели крах»,— подчеркнул господин Путин.

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит в Центре международной торговли в Москве 4-5 декабря. Основная тема собрания: «Будущее капитала и капитал будущего». Ранее на форуме выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов России Антон Силуанов.