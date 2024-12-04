Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, благодаря чему сервис для шеринга геолокации стал востребованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Российское геосоциальное приложение Blink преодолело отметку в 10 млн пользователей ежемесячно по всему миру. Из всей аудитории на соотечественников приходится 8,6 млн человек. Это говорит о росте показателя почти на 400% (379%) по итогам года. Для стран СНГ цифры еще более впечатляющие, к примеру, почти на 1000% (968%) прирост зафиксирован в Белоруссии. В Киргизии свыше 500% (528%) и более 300 (321%) в Казахстане.

Откуда такие впечатляющие результаты? Можно было бы сказать об эффекте низкой базы. Но тогда хотелось бы зафиксировать для всех конкретную цифру или сроки пребывания на рынке, после которых апеллировать к этому признаку уже некорректно. Blink, напомню, запустился в марте 2023 года, на тогда еще единственной для себя платформе в App Store. Выход геосоциального сервиса в лидеры рейтинга магазина приложений на тот момент справедливо объяснить эффектом низкой или даже нулевой базы. Сейчас установить приложение можно не только из «яблочного» репозитория. Оно есть в Google Play, RuStore и AppGallery. И, кроме стран СНГ, география Blink простирается на рынки Латинской Америки и Турции.

Что же такого интересного дает приложение? Оно позволяет пользователям делиться своим местоположением с друзьями в реальном времени и общаться там уже внутри сервиса. Другими словами, это гипертрофированная геолокация с функциями мессенджера. Стоит понимать, что отслеживание позиции идет на постоянной основе. Так что, свернув или выключив приложение, наблюдение за собой вы не отменяете, только если вручную на определенное время. А так друзья могут видеть ваше местоположение всегда.

Любопытно, но пользовательским ядром Blink стала молодежь: 74% юзеров — это люди в возрасте от 12 до 24 лет. Так что не надо просить ребенка рассказывать каждый раз, куда он собирается пойти. Достаточно просто подружиться с ним в приложении и общаться там же. Активность пользователей приложения высокая. В среднем каждый из них обращается к сервису семь раз в день. А за время существования Blink было отправлено более 16 млрд аудиостикеров, рассказали создатели. После прошлогоднего триумфа в App Store геосоциальный сервис сбавил темпы скачивания. Сегодня это шестая позиция после мессенджеров VK, Telegram и продуктов запрещенной и признанной экстремистской в России компании Meta.