С начала октября из Абхазии в Сочи поставили 12,5 тонн мандаринов

Продолжается активный ввоз в Россию мандаринов из Абхазии. Несмотря на недавние протесты в соседней республике, с начала октября импортировали 12,5 тонны, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Краснодарской таможни по Сочи.

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Мандарины в Абхазии начинают собирать осенью. Часть урожая поставляют в Россию через пропускной пункт «Адлер».

В пресс-службе уточнили, что каждый день в Сочи ввозят грузовым транспортом до 700 тонн мандаринов. С 1 октября общий объем поставок составил 12,5 тыс. тонн. В аналогичном периоде 2023 года объем составлял 7,8 тыс. тонн.

Всего из Абхазии было поставлено 14 тыс. тонн сельхозпродукции. Помимо мандаринов ввозят фейхоа, хурму, лимоны, апельсины, орехи.

«Ъ-Сочи» писал, что в самом Сочи с начала сезона собрали 117 тонн мандаринов. В уборке урожая участвуют частные садоводы и крупные сельхозпредприятия. Всего на курорте действует восемь хозяйств, поставляющих фрукты на ярмарки и в торговые точки курорта.

Вячеслав Рыжков