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В Сочи собрали 117 тонн мандаринов с начала сезона

В Сочи продолжается сезон сбора субтропических фруктов, который стартовал в начале осени. Сегодня с полей уже собрали 117 тонн мандаринов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Прошунин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы курорта, Сочи остается единственным регионом России, где возможно выращивание субтропических культур в открытом грунте. Помимо мандаринов, в городе созревают хурма, киви и фейхоа.

В уборке урожая участвуют частные садоводы и крупные сельхозпредприятия. Всего на курорте действует восемь хозяйств, которые поставляют фрукты на ярмарки и в торговые точки курорта.

Особое внимание уделяется развитию субтропического земледелия. Ученые Субтропического научного центра РАН работают над выведением новых сортов растений, адаптированных к климату региона.

«В Стратегии развития Сочи до 2035 большое внимание уделяется субтропическому земледелию, планируем привлекать в отрасль инвесторов»,— отметил Андрей Прошунин.

Работы на плантациях, занимающих более 92 га, продолжатся до декабря.

Ранее в Краснодарский край ввезли более 5,5 тыс. тонн абхазских мандаринов.

Нурий Бзасежев

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