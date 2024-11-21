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Трасса Адлер — Красная Поляна получила бесшовное покрытие связи

Цифровая экосистема МТС завершила масштабный проект по обеспечению бесперебойной связи на трассе между Адлером и Красной Поляной. Компания развернула новые сети во всех автомобильных тоннелях и модернизировала оборудование на открытых участках совмещенной авто- и железной дороги в направлении горных курортов Большого Сочи, рассказали в пресс-службе компании.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Автомобилисты получили стабильный сигнал на протяжении более 40 км горной дороги, включая около 10 км подземных участков. Впервые мобильный интернет в тоннельных комплексах работает во всех частотных диапазонах. В перспективе компания планирует обеспечить скоростным интернетом железнодорожные тоннели в этом направлении.

«После масштабного олимпийского строительства прошло довольно много времени, и любая сеть требует обновления и новых подходов при ее планировании. При этом в горном кластере Сочи мы однозначно имеем максимально сложную техническую задачу: из-за особенностей рельефа, сложных подземных и наземных конструкций, больших перепадов высоты»,— отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Вячеслав Рыжков

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