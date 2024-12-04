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Губернатор: за пять лет инвестиции в курортный комплекс Кубани выросли в 30 раз

Инвестиции в санаторно-курортный комплекс Кубани за последние пять выросли в 30 раз. Такого результата во многом удалось достичь благодаря решению об отведении 500-метровой прибрежной зоны исключительно под размещение рекреационных объектов и отелей. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«Мы же жили в советских санаториях и гостиницах еще 10 лет назад. При этом было очень дорого, потому что цены поднимали, понимая, что и так приедут отдыхающие. А сегодня... Только в этом году 30 новых отелей начали работать. В стройке сегодня — еще 62 отеля с объемом инвестиций в 700 млрд руб. К концу следующего года мы получим еще 120 тыс. рабочих мест в санаторно-курортной сфере. Правда, где мы будем людей искать (специалистов отрасли.— «Ъ-Кубань»), но это уже вторая составляющая»,— отметил губернатор.

Всего на прямую линию в адрес Вениамина Кондратьева поступило более 10,2 тыс. вопросов.

Михаил Волкодав

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