Полиция в Таганроге пресекла деятельность группы наркоторговцев

Транспортная полиция в Таганроге пресекла деятельность преступной группы из шести человек, занимавшейся торговлей наркотиками. Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СКФО, в отношении фигурантов возбудили в общей сложности 18 уголовных дел.

По версии правоохранителей, 23-летний местный житель наладил сотрудничество с тремя интернет-магазинами теневого сегмента Сети и стал получать координаты схронов запрещенных веществ в Краснодарском крае. Оттуда он лично забирал товар. Злоумышленник привлек к преступной деятельности пятерых своих приятелей в возрасте 19-25 лет: один из них занимался фасовкой, другим глава ОПГ поручил сбыт товара. Они распространяли свертки с веществами через закладки, в том числе, в лесополосах и возле ЖД-путей.

При обыске в арендованной фигурантом квартире полицейские изъяли N-метилэфедрон, мефедрон, эфедрон, МДМА, марихуану и гашиш общей массой 9 кг. Всех подозреваемых заключили под стражу. По статье 228.1 УК РФ им грозит до 20 лет лишения свободы.

Дмитрий Ковалевский