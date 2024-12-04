Силуанов объяснил связь между кредитом и бюджетом в экономике

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что высокая ключевая ставка затратна для бюджета. Правительство идет на это, чтобы решить вопрос с инфляцией, так как это приведет к снижению стоимости денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы прекрасно понимаем, что кредит и бюджет — это две составляющие части, которые делают деньги экономики. Здесь нужно быть очень предельно внимательным, аккуратным при формировании бюджета»,— сказал господин Силуанов на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Дефицит бюджета в 2025 году составит 1% ВВП, отметил министр. По его словам, «в нынешних условиях это дорогого стоит». Господин Силуанов считает, что высокая ключевая ставка довольно затратна для бюджета. «Но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться — для бюджета это важно»,— добавил он

Глава Минфина считает, что бюджет на 2025 год, с одной стороны, получился «чрезвычайно жестким», с другой — отвечает национальным целям развития. По его мнению, бюджет «получился неплохой».

О борьбе властей с ростом цен — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».