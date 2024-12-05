Договора три года ждут

30 лет назад, 5 декабря 1994 года, вступил в силу Договор между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Путь к этому был долог и сложен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Назаркин

Фото: ПИР-Центр Юрий Назаркин

Фото: ПИР-Центр

Договор был подписан в Москве 31 июля 1991 года лидерами двух стран — Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем. А далее началась цепь драматических событий, надолго затянувших его вступление в силу. В августе того же года разразился кризис, связанный с созданием ГКЧП, а в декабре последовал распад СССР. Возникла качественно новая обстановка для ратификации договора.

На момент подписания СНВ-1 на территории СССР было 12 тыс. ядерных боезарядов для стратегических носителей (на территории России — 65,6%, остальное — у Украины, Казахстана и Белоруссии). Договор разрабатывался как двусторонний, что предопределяло симметричность прав и обязанностей обеих сторон, а также механизма его осуществления. Как перераспределить между этими четырьмя государствами квоту инспекций и расходов по их осуществлению, корректировку графика уничтожения и так далее? Все это требовало достижения официальных межгосударственных договоренностей.

4 ноября 1992 года СНВ-1 был ратифицирован российским парламентом. В постановлении о ратификации было предусмотрено, что обмен ратификационными грамотами с США будет произведен после присоединения Белоруссии, Казахстана и Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и после заключения ими с Россией договоренностей о порядке выполнения СНВ-1. После улаживания некоторых вопросов с Казахстаном и Белоруссией осталась проблема с Украиной.

Дело было в том, что Украина настаивала на сохранении у нее ядерного оружия и, соответственно, была против присоединения к ДНЯО. Стремление Украины удержать ядерное оружие сильно тревожило не только Россию, но и США, которые не хотели расползания его по другим странам, что увеличивало бы ядерную опасность в мире.

23 мая 1992 года в Лиссабоне состоялась встреча глав дипломатических ведомств США, России, Украины, Казахстана и Белоруссии, которые подписали протокол к СНВ-1 и обменялись письмами, которые составили «Лиссабонскую пакетную договоренность». Четыре страны приняли на себя обязательства СССР по СНВ-1. При этом Белоруссия, Казахстан и Украина обязались «в возможно кратчайшие сроки» присоединиться к ДНЯО в качестве неядерных государств. С Белоруссией и Казахстаном проблем не было. А Украина тянула время и только в конце 1994 года присоединилась к ДНЯО.

5 декабря 1994 года Россия и США наконец обменялись ратификационными инструментами, СНВ-1 вступил в силу. Как писал позднее посол (РФ в США.— «Ъ») Анатолий Антонов, крупнейший специалист в области разоружения, СНВ-1 по своему объему, охвату, степени детализации и сложности решенных в нем проблем уникален.

СНВ-1 давно уже не действует (он был заключен на 15 лет). Но почему важно вспомнить о юбилейной дате его вступления в силу? Дело в том, что потребовалось более трех лет со дня его подписания до вступления в силу. Юбилейная дата завершения этого пути — важная веха успешного международного сотрудничества в сложных условиях. Опыт, связанный с заключением СНВ-1, мог бы быть полезен в преодолении нынешней кризисной обстановки в мире.

Юрий Назаркин, глава советской делегации по выработке договора СНВ-1, член экспертного совета ПИР-Центра