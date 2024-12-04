Власти Ростова увеличат зарплаты работникам муниципальных предприятий на 5,1%

Администрация Ростова планирует увеличить заработную плату работников муниципальных предприятий (за исключением сотрудников муниципальных учреждений) в 1,051 раза. Проект соответствующего постановления администрации опубликован на ее официальном сайте.

Как следует из документа, ранее работникам муниципальных предприятий увеличили зарплаты в 1,045 раза, но затем было решено скорректировать индексацию в сторону роста. Повышенная индексация будет действовать отношении окладов, начисленных после 1 октября.

Вадим Водолазов