Решетников заявил о рисках снижения доступности кредита для экономики

Ограничение доступности кредита может привести к сокращению инвестиций, занятости и выпуска, считает глава Минэкономики Максим Решетников. Охлаждение экономики может привести к тому, что динамика ее развития будет несовместима с целями правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Чрезмерное ограничение доступности кредита и вообще ограничение доступности кредита может привести к сокращению не только инвестиций, но и занятости и выпуска. В этом случае есть риски того, что охлаждение экономики будет в масштабах, не совместимых с нашими целями»,— сказал господин Решетников на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Правительство занимается расширением экономики предложения, а также помогает Центробанку выполнить задачу по достижению целевого уровня инфляции, рассказал министр.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме рассказала, что ЦБ рассматривает очередное повышение ключевой ставки в декабре. По ее словам, «тормозной путь» возвращения инфляции к цели 4% займет весь 2025 год и, возможно, часть 2026-го.

О борьбе властей с ростом цен — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».